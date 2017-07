Rapaz de 18 anos é detido em Guarabira por ato infracional praticado quando era adolescente

Um rapaz de 18 anos de idade foi preso na tarde desta terça-feira (18), no centro da cidade de Guarabira, através de um mandado de busca e apreensão por um ato infracional praticado por ele quando ainda era menor de idade. O mandado foi expedido no último mês de abril, pela 2ª Vara da Comarca de Guarabira.

Ele foi localizado por policiais militares do Núcleo de Inteligência e da guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que solicitaram o apoio da Rádio Patrulha. A guarnição comandada pelo Sgt Laelson fez a abordagem e o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil.

O rapaz é acusado de furtos, roubos e envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Assessoria