Setor de calçados terá 2ª edição de evento regional em Campina Grande

Este ano, a CampinaCal estará com mais de 20 mil produtos na mostra e os organizadores esperam vender cerca de R$20 milhões em calçados e acessórios.

O setor calçadista paraibano, um dos maiores do Brasil, terá mais um evento no próximo mês de agosto. A CampinaCal, feira criada em 2016, terá mais de 20 mil produtos na mostra e a organização do evento espera vender cerca R$ 20 milhões. A Feira é multimarcas, acontecerá no Spazzio em Campina Grande (PB), entre os dias 19 e 21 de agosto, com 139 estandes e 300 marcas de todo o Nordeste. Espera-se que 1,5 mil lojistas sejam atendidos.

Segundo a gestora do projeto de Calçados do Sebrae Paraíba, Éricka Vasconcelos, o evento, que foi um sucesso de vendas ano passado, chegando a alcançar R$ 20 milhões em vendas, seja mais uma motivação para o mercado. “A primeira edição do evento já foi tão grandiosa que esse ano ampliamos o número de expositores e estamos recebendo em um novo local, que é a casa de show Spazzio, onde estaremos oferecendo mais espaço, conforto para os expositores e compradores. ”

Esse formato de evento foi elaborado pelos calçadistas paraibanos e as instituições parceiras do setor calçadista. O coordenador da Feira, Alexandre Dias, disse que o primeiro passo foi procurar o Sebrae e firmar a parceria para a realização da primeira edição. O Sebrae, como um dos parceiros, realiza as capacitações junto com o Senai Paraíba, antes, durante e pós evento. As fábricas da cidade se destacam nesse tipo de evento, conforme o coordenador, apesar de ter fábricas de todo o país, com seus representantes comerciais que atendem o lojista do Nordeste.

“Além do expositor trazer todos os produtos que quiserem, eles também agregam valor ao evento quando convidam seus clientes. Essa união do setor é o que tem mais gerado resultados para a Paraíba e seus eventos de calçados”, ressaltou Éricka.

Setor – A Paraíba é o segundo maior produtor de calçados do país, com 200 milhões de pares de calçados produzidos por ano. Essa produção sai de 361 empresas do Estado, que geram 12 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos, conforme o Relatório Setorial da Indústria de Calçados Brasil 2016, da Associação Brasileira de Indústrias de Calçados (Abicalçados). No cenário nacional, representa 20,8% da produção, ficando abaixo apenas do Ceará, que produz 264,8 milhões/ano.

Neste ranking, após a Paraíba, vem o Rio Grande do Sul, que fabrica 172 milhões/ano. Segundo o Relatório da Abicalçados deste ano, o Nordeste se consolida como o principal polo produtor de calçados do Brasil, com 58% do que é produzido no país. A cadeia produtiva de calçados na Paraíba inclui todas as indústrias de componentes e são, a maioria, formalizadas, outro detalhe que não é encontrado em todo o polo calçadista.

Serviço

Evento: 2º CampinaCal

Local: Spazzio – Av. Sen. Argemiro de Figueiredo, 681 – Catolé, Campina Grande – PB

Data: 19 a 21 de agosto de 2017

Hora: a partir das 10h até as 19h

Informações: (83) 2101-0100

Assessoria/Sebrae-PB