Vereador apresenta pleitos em favor do meio ambiente e urbanismo de Guarabira; Veja requerimentos

Macena diz que é também obrigação da classe política cuidar bem do meio ambiente.

Vários requerimentos, de autoria do vereador Leonardo Macena (PPS), favorecem e pedem benefícios para a população guarabirense nos setores de meio ambiente e urbanismo. Os pleitos foram todos aprovados pela Câmara Municipal.

Veja os requerimentos:

– Requer ao Secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento a realização de Mutirão de Limpeza na Vila Padre Cícero com serviços de roçagem, capinação, remoção de entulhos, varrição e limpeza de ruas e equipamentos públicos.

– Requer ao Secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento a realização de Mutirão de Limpeza no Bairro do Cordeiro com serviços de roçagem, capinação, remoção de entulhos, varrição e limpeza de ruas e equipamentos públicos.

– Requer do Secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento a realização de Mutirão de Limpeza no Bairro do Alto da Boa Vista, com serviços de roçagem, capinação, remoção de entulhos, varrição e limpeza de ruas e equipamentos públicos.

– Requer do Secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento a realização de Mutirão de Limpeza no Bairro Bela Vista, com serviços de roçagem, capinação, remoção de entulhos, varrição e limpeza de ruas e equipamentos públicos.

– Requer do Secretário de Meio-Ambiente a ampliação dos dias da coleta de lixo na Vila Padre Cícero de 1 (um) dia para 3 (três) dias na terça-feira, na quinta-feira e no sábado.

– Requer do Secretário de Meio-Ambiente a ampliação dos dias da coleta de lixo no Bairro Dona Adália de 1 (um) dia para 3 (três) dias na terça-feira, na quinta-feira e no sábado.

Em contato com a editoria do Blog Fato@Fato, Macena disse ser obrigação de seu gabinete defender, cuidar e pedir pelas áreas de meio ambiente e urbanismo da cidade. “Esses são setores que todos os cidadãos devem dar muita atenção. E nós políticos, devemos fazer muito mais”, acrescentou Leonardo.

Fatoafato