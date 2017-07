4º BPM sedia reunião da cúpula regional de segurança pública

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) sediou, nesta terça-feira (18), uma reunião com representantes das polícias Militar e Civil que integram a cúpula regional de segurança pública. Na reunião, foram analisados os resultados obtidos durante o mês de junho e primeira quinzena de julho, e traçadas estratégias de segurança pública para a segunda quinzena deste mês.

Entre essas estratégias, conforme informou o comandante do Batalhão, major Gilberto, estão a a continuidade das operações integradas de repressão, realizadas entre as polícias Militar e Civil, e as operações ostensivas preventivas realizadas pelos policiais militares do 4º BPM, a exemplos da ‘Cidade Segura’ e ‘Saturação’.

Da Polícia Militar também estiveram presentes à reunião o comandante do Comando de Policiamento Regional (CPR 1), coronel Almeida Martins, além de oficiais do 4º BPM. Da Polícia Civil, participaram o superintendente da 2ª Reisp (Região Integrada de Segurança Pública), Luciano Soares, o delegado Ricardo Sena, da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, além de delegados da 8ª. Aisp (Área Integrada de Segurança Pública).

Foram ainda analisadas, durante a reunião, as circunstâncias dos oito homicídios registrados na primeira quinzena deste mês, onde metade deles ocorreu dentro das residências, como foram os casos do filho com problemas mentais que matou o pai em Alagoa Grande e da mulher que foi assassinada em Juarez Távora, vítima de violência doméstica.⁠⁠⁠⁠

