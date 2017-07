Brejo Criativo representa a Paraíba na final do Inovativa Brasil

Evento acontece nos dias 22 a 24, em São Paulo, reunindo os empreendedores finalistas do ciclo 2017.

Equipe técnica do Brejo Criativo, a mais nova incubadora da Paraíba, viajou nesta quinta (20), para representar o Estado durante a etapa final da chamada Inovativa Brasil 2017.

O evento vai ocorrer nos dias 22 a 24, em São Paulo. A programação consta de um Bootcamp Final e o Demoday, os quais reúnem os empreendedores finalistas do ciclo 2017.1, mentores, investidores e representantes de grandes empresas.

Já nos dias 21 e 24, à tarde, haverá alguns workshops para discutir melhorias e planos de conexão e apoio ao ecossistema empreendedor de startups através do InovAtiva Brasil.

Além de participar dos eventos, a participação do BC terá o intuito de apresentar o trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento do empreendedorismo na região.

Para Pablo Ramon de Araújo Monteiro Fabrício, presidente do BC, “a expectativa é de atrair investimentos e fundos para apoiar ações com foco na economia criativa, tecnologia e empreendedorismo no Estado da Paraíba”.

