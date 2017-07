Para auditor e médico: dois concursos do Ministério da Agricultura vão oferecer até 600 vagas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá realizar concurso para a contratação de 600 funcionários. A autorização foi publicada pelo Ministério do Planejamento no Diário Oficial da União desta quarta-feira (19), em duas portarias.

A portaria nº 232 autoriza a realização de concurso público para 300 vagas de auditor fiscal federal agropecuário para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O provimento dos cargos está condicionado a dois fatores: à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura das inscrições para o concurso público; e à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Já a portaria nº 231 autoriza a realização de processo seletivo simplificado para a contratação de até 300 médicos veterinários, por tempo determinado.

Os prazos para publicação dos dois editais de abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado serão de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria.

Os selecionados terão a remuneração definida pelo Ministério da Agricultura. O prazo de duração dos contratos deverá ser de até um ano e poderá ser prorrogado por igual período.

180 Graus