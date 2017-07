Buba Germano apresenta palestra pra gestores da região de Bananeiras

“O Plano Plurianual e a Municipalização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis” foi um dos temas abordados pelo Secretário de Articulação dos Municípios, deputado Buba Germano, no Encontro Estadual de Planejamento e Orientação para a Elaboração do PPA Municipal 2018-2021, realizado nesta quarta-feira (19), em Bananeiras.

O município do brejo paraibano, foi o terceiro a receber o Encontro Estadual de Planejamento e Orientação para a Elaboração do PPA Municipal 2018-2021, que está sendo promovido nos municípios polo do estado. O evento promovido pelo Governo da Paraíba, através da Secretaria de Desenvolvimento e Articulação dos Municípios e da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, conta com o apoio da FAMUP, do Tribunal de Contas do Estado e do PNUD, da ONU.

A ideia dos encontros é orientar os gestores quanto ao bom planejamento das gestões, focado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, propostos pela Organização das Nações Unidas.

“Quem ganha com isso é a população paraibana, porque ganha na qualidade do uso dos recursos públicos e na melhoria dos indicadores sociais”, destacou Buba Germano.

João Pessoa e Campina Grande já receberam o evento no início deste mês. No próximo dia 24 será a vez de Cajazeiras.

Assessoria