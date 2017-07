Caminhos do Frio: Remígio participa pela primeira vez da Rota Cultural

Foi com grande expectativa dos moradores e gestores do município de Remígio para participar do projeto Caminhos do Frio. O município vinha tentando entrar já há alguns anos. Segundo o prefeito Melchior Batista, “É um evento que dá muita visibilidade e mostra outra Paraíba, a das serras e do clima frio”.

O município de Remígio, que vem se caracterizando em suas festas e comemorações por dar prioridade à cultura local, mantém a tradição e está exibindo para os turistas uma Casa de Farinha legítima, para que visitantes possam acompanhar o processo de fabrico desse alimento tão presente na vida dos nordestinos. Da cultura de raiz terá ainda muita apresentação de repentistas, inclusive no domingo, 24, de manhã, na feira regional, e na sexta, 22, às 19h, no Espaço EcoCultural.

O município de Remígio é um dos poucos que possui uma Orquestra Filarmônica e uma Orquestra Sanfonica. As duas, claro, estão incluídas na programação. O projeto Caminhos do Frio não é só para apresentações culturais e para atrair os visitantes. Também tem o objetivo de estimular a população local dos municípios a fazerem parte da cadeia do turismo. E nesse sentido, as oficinas ministradas durante a semana do evento são muito importantes.

Em Remígio há oficinas de pintura em argila, produção das famosas bonecas de pano de algodão colorido e das “bruxinhas da vovó”, esta última ministrada pela Associação das Mulheres que Brilham. Tudo isso para fomentar a produção de artesanato local como renda para os moradores.

A programação segue durante toda esta semana, com exibição e filmes, palestras, lançamento de livros e apresentações teatrais.

Na sexta-feira, 22, tem Feira Expositiva de Artesanato e Gastronomia e às 19h, show de repente com os renomados repentistas Ivanildo Vila Nova e Miro Pereira, seguido de apresentação da Orquestra FUPOP Jovem da Furne de Campina Grande.

No sábado,23, às 20h, o cordelista e rabequeiro Beto Brito se apresenta na praça principal. Beto Brito é considerado um legítimo representante da cultural popular e produz um som regional com pitadas de pop. É autor de diversos discos, de livros e cordéis, entre eles o excelente “Basófias”. No domingo, 24, às 21h, Remígio apresenta aos visitantes, show do forró tradicional de Assisão – que está comemorando cinquenta anos de carreira, e do grande compositor e cantor Chico César, que já venceu o Prêmio de Música Brasileira quatro vezes.

Por Rosa Aguiar/ParaibaTotal