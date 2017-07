Hebert Araújo é vencedor do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo pela CBN

Reportagem veiculada na CBN João Pessoa levou a melhor na categoria “Nacional Rádio”.

A CBN João Pessoa foi uma das campeãs do Prêmio BNB de Jornalismo em Desenvolvimento Regional, realizado pelo Banco do Nordeste. O repórter Hebert Araújo levou a melhor na categoria “Nacional Rádio”. O anúncio dos campeões aconteceu na última quarta-feira (19), durante um coquetel na sede da instituição, em Fortaleza.

Intitulada “Gurinhém, Paris e Japão”, a reportagem vencedora foi ao ar nos programas CBN João Pessoa e CBN Cotidiano, no dia 25 de maio de 2016. Com produção de Andrezza Carla e edição de Jonathas Dias, que foi o representante da Rede Paraíba de Comunicação na noite da premiação, o material fala sobre uma marca do estado que transforma o algodão colorido em tecidos.

Este é o segundo prêmio BNB da CBN João Pessoa. No ano passado, Hebert foi vencedor na mesma categoria, com “Verdes de verdade”. A reportagem contou a história de um produtor rural de Alagoa Nova que, com menos de um hectare, apostou nos orgânicos e na sustentabilidade.

“Esse prêmio tem uma importância maior para mim porque fala sobre o desenvolvimento da nossa região. Neste ano, a história do algodão colorido nos inspirou porque, muitas vezes, temos grandes conquistas acontecendo ao nosso lado e não sabemos. É um espaço que tem se destacado e isso é muito positivo”, concluiu Hebert.

Do G1 PB