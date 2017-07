Policiais do 4º BPM recuperam moto roubada em Cuitegi

Uma moto com restrição de roubo ou furto foi recuperada por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) no início da tarde desta quinta-feira (20), na cidade de Cuitegi. A guarnição do Destacamento local foi solicitada por um senhor, informando que há sete dias havia sido deixada uma moto na sua residência e, como a pessoa que tinha deixado, não foi mais buscá-la, ele resolveu chamar a polícia.

Segundo relatou aos militares, ele estava em sua residência quando avistou uma pessoa que tinha caído da moto e apresentava sinais de embriaguez. Ele então foi abordado por uma outra pessoa que, identificando-se como policial, pediu que ele guardasse a moto para que no dia seguinte o proprietário viesse buscá-la.