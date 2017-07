Prefeitura reabre inscrições de concurso com 246 vagas e remunerações de até R$ 2,6 mil

A prefeitura Municipal de Monteiro, no Cariri paraibano, a 305 km de João Pessoa, reabriu nesta quinta-feira (20) as inscrições para concurso público.

São ofertadas 246 vagas distribuídas em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que chegam a R$ 2.643,62 (40h) e R$ 800 (plantão médico de 12h).



Os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 25 deste mês através do site da empresa organizadora, onde podem conferir o edital de abertura do certame e o de retificação.

Também foi prorrogado o prazo para pagamento dos boletos referentes às taxas de participação, que poderá ser efetuado até o próximo dia 26.

A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de níveis abaixo do ensino médio completo, R$ 75 para cargos de nível médio e técnico e R$ 110 para os cargos de nível superior.

Portal Correio