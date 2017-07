Neste sábado: Governador inaugura Contorno Rodoviário de Guarabira

Um show com o cantor e compositor Nando Cordel marcará, neste sábado (22), a inauguração do Contorno Rodoviário de Guarabira, denominado João Pedro Teixeira, uma importante obra de mobilidade urbana, que beneficiará mais de 58,5 mil habitantes e outros milhares de usuários que trafegam diariamente na PB-073, na região do Brejo paraibano, proporcionando mais fluidez do trânsito no centro da cidade.

O governador Ricardo Coutinho vai entregar o contorno às 17h, na Praça da Juventude, no bairro de Santa Terezinha.

O Contorno Rodoviário de Guarabira é a 128ª obra rodoviária do programa Caminhos da Paraíba. Ele possui uma extensão de 8 km e recebeu investimentos superiores a R$ 9 milhões, recursos oriundos do próprio Tesouro Estadual.

A obra foi realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Foram executados serviços de terraplenagem em cortes e aterros, sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, bueiros, pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), gramagem em taludes de aterros, paisagismo e sinalização horizontal e vertical.

Ao destacar o compromisso do governador Ricardo Coutinho e o trabalho do secretário da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, João Azevedo, de oferecer ao Estado da Paraíba uma das melhores malhas rodoviária do país, o superintendente do DER-PB, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, disse que o Contorno de Guarabira é mais uma obra de mobilidade urbana executada pelo Governo do Estado, visando principalmente desafogar o tráfego de veículos no centro da principal cidade do Brejo paraibano, proporcionando o desenvolvimento social e econômico dos seus habitantes, além de modernizar a infraestrutura rodoviária do Estado, facilitando a travessia de veículos que se dirigem para outras cidades da região.

Com Secom