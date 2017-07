Policiais do 4º BPM realizam Operação Cidade Segura em Alagoinha

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, durante a tarde e início da noite desta sexta-feira (21), na cidade de Alagoinha, a Operação Cidade Segura. Sob o comando do major Gilberto, participaram da operação guarnições do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), do supervisor, da Rádio Patrulha e do Comando da 2ª Companhia, à qual Alagoinha pertence, além da CPTran.

A ‘Cidade Segura’ vem sendo realizada em todas as cidades da área do 4º BPM, com abordagens a pedestres, condutores de motos e carros, além de bares e estabelecimentos similares, tanto na área urbana quanto na zona rural e estradas que dão acesso às cidades.

Assessoria