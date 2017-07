Proerd do 4º BPM realiza formatura com crianças de Pilões

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizou, na manhã da última quarta-feira (19), a formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) na cidade de Pilões. A solenidade reuniu 78 alunos de quatro turmas do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilma de Souza Ramalho e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargador Braz Baracuhy.

Durante a formatura, que contou com a participação do leão Dare, mascote do Proerd, os alunos fizeram o juramento e receberam certificados de conclusão do curso. Além do subcomandante do 4º BPM, major Guimarães, da coordenadora regional do Proerd, Cap Karla, e do instrutor, Cb Júnior, também esteve presente o secretário de Educação do município de Pilões, Cícero Galdino.

O programa tem como principal objetivo atuar na prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes. Foi criado em 1983 em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o nome de D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) e, em 1992, chegou ao Brasil, passando a se chamar Proerd. Foi implantado pela Polícia Militar da Paraíba no ano de 1998.

O Proerd é desenvolvido em parceria com as escolas, com aulas ministradas por instrutores, que são policiais militares, com a missão de educar as crianças para que reconheçam e resistam, dizendo não, ao uso de drogas e pratica de atos de violência.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM