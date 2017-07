Governador inaugura Contorno de Guarabira e beneficia mais de 58 mil habitantes

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, neste sábado (22), o Contorno Rodoviário João Pedro Teixeira, em Guarabira, beneficiando mais de 58 mil habitantes e facilitando o tráfego na localidade. Aproximadamente 2.200 veículos passam, diariamente, pela estrada que possui 8 km de extensão. O Governo do Estado investiu mais de R$ 9 milhões na execução do Contorno de Guarabira, com recursos do Tesouro Estadual. A inauguração da obra contou com a apresentação do cantor Nando Cordel e a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, prefeitos, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região.

Ricardo observou que esta é a maior obra de mobilidade urbana feita para o benefício da população de Guarabira e região. “O Contorno João Pedro Teixeira é uma obra de mobilidade urbana estruturante que modifica o cotidiano desta área, porque serve a Guarabira mas também para toda a região. É a obra de mobilidade mais importante deste município e foi finalizada em um tempo recorde, com muita qualidade”, ressaltou.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo destacou a relevância da obra para desafogar o trânsito na cidade de Guarabira. “O Contorno Rodoviário João Pedro Teixeira faz parte de um conjunto de obras pensado para o Estado que retirou 54 cidades do isolamento e trouxe soluções para aquelas que têm um grande fluxo de trânsito, como é o caso de Guarabira. O Contorno resolve, em definitivo, a questão dos engarrafamentos constantes que a cidade enfrentava, já que todo o trânsito da região do Brejo passava por dentro do município. Hoje é um dia de muita festa, porque comemoramos o fim de um problema tão sério para Guarabira e região”, afirmou.

O Contorno de Guarabira passou por serviços como terraplenagem em cortes e aterros, pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), sistema de drenagem para águas pluviais e subterrâneas, bueiros, gramagem em taludes de aterros, paisagismo, sinalização horizontal e vertical.

“Esta é a 128ª obra rodoviária do programa Caminhos da Paraíba, sendo praticamente uma obra entregue a cada 17 dias, o que representa um recorde. Este Contorno é muito importante para a mobilidade urbana dessa área e é bom lembrarmos que este Governo já fez outras obras muito relevantes neste sentido em outras regiões, como o Binário de Bayeux, o Binário de Jacumã, o Trevo das Mangabeiras, o Viaduto do Geisel, entre outras ações deste Governo que trabalha para o povo”, enfatizou o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira.

“Eu achei que a estrada ficou muito boa e vai melhorar bastante a vida do povo do Brejo. Meu marido é caminhoneiro e sempre que tinha encomenda por essa região, passava por dentro de Guarabira, o que deixava tudo mais demorado. Agora ele passa pelo Contorno e chega muito mais rápido ao destino”, comentou a dona de casa Ana Cláudia Vieira.

Com Secom-PB