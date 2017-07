Sine-PB tem 407 vagas de emprego disponíveis a partir desta segunda-feira

João Pessoa tem mais vagas, com 264 oportunidades. Também há vagas em Campina Grande, Guarabira, Santa Rita, Patos e Bayeux.

Sistema Nacional de Empregos na Paraíba (Sine-PB) está com 407 vagas disponíveis nesta segunda-feira (24) em todo o estado. Nesta semana, há oportunidades em seis municípios: João Pessoa, com 264 vagas; Campina Grande, com 53; Guarabira, com 34; Santa Rita, com 46; Patos, com cinco e Bayeux, com cinco.

A maior parte das vagas na capital é voltada para atendente de telemarketing, com 86 oportunidades. Também há vagas para técnico de manutenção industrial, auxiliares de linha de produção e de logística. Os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, na Rua Duque de Caxias, no Centro de João Pessoa. Outras informações pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (na capital) e (83) 3310-9412, em Campina Grande.

Confira as vagas oferecidas pelo Sine-PB:

João Pessoa (264 vagas)

89 – Atendente de telemarketing

50 – Técnico de manutenção industrial

45 – Motorista carreteiro

40 – Auxiliar de linha de produção (pessoa com deficiência)

10 – Auxiliar de logística (pessoa com deficiência)

06 – Vendedor pracista

05 – Inspetor de qualidade

01 – Advogado (direito do trabalho)

01 – Alinhador de rodas

01 – Babá

01 – Confeiteiro

01 – Capoteiro

01 – Cozinheiro de restaurante

01 – Cozinheiro geral

01 – Farmacêutico

01 – Faturista

01 – Ferreiro

01 – Manicure

01 – Mecânico de empilhadeira

01 – Mecânico de motocicletas

01 – Carpinteiro

01 – Técnico de manutenção eletrônica

01 – Psicólogo organizacional

01 – Soldador

01 – Pizzaiolo

01 – Operador de sistema de refrigeração

Campina Grande (53 vagas)

30 – Agente de vendas de serviços

14 – Agente de microcrédito

04 – Operador de abastecimento de combustível de aeronave

03 – Auxiliar de limpeza

02 – Auxiliar de logística

02 – Mecânico de manutenção de ar-condicionado

01 – Cobrador viajante

01 – Fiscal de loja

01 – Gerente comercial

01 – Instalador de máquinas

01 – Técnico em segurança do trabalho

Guarabira (34 vagas)

20 – Costureira em geral

12 – Servente de pedreiro

01 – Auxiliar de faroleiro

01 – Gerente de departamento pessoal

Santa Rita (46 vagas)

10 – Motorista vigilante

08 – Vendedor de serviços

03 – Ajustador mecânico

03 – Analista de recursos humanos

03 – Borracheiro

03 – Destilador

03 – Torneiro mecânico

03 – Operador de caldeira

03 – Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

03 – Fermentador

03 – Eletricista de instalações de veículos automotores

01 – Técnico em enfermagem do trabalho

Patos (5 vagas)

05 – Conferente de logística

Bayeux (5 vagas)