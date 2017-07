Araruna sediará pela primeira vez etapa do Campeonato Paraibano de Jeep Cross

Araruna será palco de um grande espetáculo nos dias 05 e 06 de Agosto. A cidade que fica a 160 km da capital irá sediar pela primeira vez, uma das etapas do Campeonato Paraibano de Jeep Cross. Velocidade, emoção, adrenalina e competitividade não faltarão nas provas que serão dividas em cinco categorias: Light – Jeep – Diesel – Força Livre – Protótipo.

O evento recebe o patrocínio do Governo Municipal de Araruna e é organizado pelo empresário Walfredo Juno e equipe do Jeep Club de Bananeiras. A competição será supervisionada pela FAEP (Federação de Automobilismo do Estado da Paraíba).

Segundo Walfredo Juno, um dos organizadores do evento, as disputas da competição estadual só acontecerão no domingo (06). No entanto, no sábado (05), o evento vai ser aberto com trilhas e passeios ecológicos para os praticantes e amantes do esporte.

O prefeito de Araruna, Vital Costa, falou da felicidade do município promover mais um grande evento, atraindo turistas de todo Nordeste. “Decidimos apoiar, porque enxergamos que o evento tem um enorme potencial de atrair novos turistas para nossa cidade. A nossa aposta é grande nesse sentido, porque realmente acreditamos que o turismo pode se tornar referência na economia de nossa cidade”, disse o prefeito.

Para maiores informações, ligar para os celulares: (83)9971-2965 / 9126-6660 / 9994-2705

Assessoria