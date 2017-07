Durante operação, Polícia Militar recaptura foragido, prende cinco e apreende duas armas de fogo em Sapé

Em operação durante todo o final de semana, a Polícia Mil itar da Paraíba através da 3ª Companhia do 7º Batalhão recapturou um foragido da Justiça, aprendeu duas armas de fogo, recuperou duas motocicletas roubadas e deteve outras cinco pessoas. As ações aconteceram durante a Operação Cidade Segura, concentrada no município de Sapé.

Da sexta-feira (21) até este domingo (24), as ações da PM tiveram o objetivo de combater os crimes patrimoniais e contra a vida na zona rural e urbana, em áreas apontadas pela estatística com incidência criminal. Estabelecimentos como bares foram abordados, e o trânsito foi fiscalizado. Além do efetivo policial local, outros 40 policiais do Comando de Policiamento Regional Metropolitano, Batalhão de Trânsito, Grupamento Especializado de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC) reforçaram a Operação.

Durante a Operação Cidade Segura, 6 pessoas foram presas, dentre eles um foragido da Justiça que já respondia por crime de lesão corporal e Maria da Penha. No sábado, duas duplas foram presas em Sapé com duas motocicletas roubadas. A primeira moto tinha sido roubada em Santa Rita e os suspeitos portavam uma faca na hora da prisão. A segunda dupla estava com uma arma de fogo e confessou que iria realizar outros roubos na região.

No domingo, a PM abordou uma dupla em um veículo e com o motorista foi encontrado um revólver. Já o passageiro do carro era foragido e respondia na Justiça por lesão corporal e lei Maria da Penha. As seis pessoas presas nas ações foram conduzidas à delegacia. “Estas últimas ações da PM, com a utilização da estatística e dos setores de Inteligência, irão trazer mais tranquilidade à população de Sapé e de municípios da região”, disse o capitão Melquisedec Lima, comandante da Companhia.

Ainda durante a Operação Cidade Segura, 17 veículos foram recolhidos por irregularidades e removidos para o Detran.

