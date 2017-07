FCJA celebra o Dia do Escritor e adere à Campanha “Esqueça um livro”

A Fundação Casa de José Américo vai celebrar o Dia do Escritor, nesta terça-feira (25), das 9 às 16h, com uma vasta programação que constará de literatura, música, poesia e arte. Na mesma ocasião promove a adesão à Campanha “Esqueça um livro”, com o objetivo de estimular o interesse das pessoas pela leitura e incentivar o desapego a livros já lidos e fora de uso pessoal.

A programação inicia às 9h e terá uma manhã movimentada: Roda de Leitura, com a professora e escritora Neide Medeiros; oficina e exposição com a escritora e gravurista Veruska Guerra; recital poético com Amanda Felix de Lima Souza e estudo de caso/ Caiçara, com o professor Jocelino Tomaz de Lima. A partir das 14h iniciam as atividades da tarde, com roda de conversa, pelo poeta Luiz Antonio de Souza Almeida e artista plástico e leitor Samuel de Souza Almeida; bate papo com o escritor Jon Moreira; palestra com o escritor digital Marcelo Soares, recital poético Amanda Felix de Lima Souza e comunicação Marcos Paulo Farias Rodrigues.

A campanha “Esqueça um livro” é um projeto, em nível nacional, desenvolvido pelo jornalista e colunista em literatura Felipe Brandão, desde abril de 2013, inspirada no site BookCrossing, visando espalhar o conhecimento e incentivar o hábito da leitura, por meio da troca de livros. Acontecerá em todos os Estados, nesse dia 25 de julho, das 9 às 16h30 e, sendo na Paraíba, na Fundação Casa de José Américo.

Sobre a Campanha, o presidente da FCJA, professor Damião Ramos Cavalcanti, assim se pronunciou: “A Fundação Casa de José Américo é definitivamente a casa desse escritor, que tem como missão ser o lugar dos escritores, dos potencialmente escritores, dos livros, da leitura e sobretudo de qualquer ideia, movimento ou campanha que promovam o livro, seus escritores e leitores”.

A Campanha “Esqueça um livro” já conta com o apoio do jornal “A União”, Universidade Federal da Paraíba, Sebo Cultural, dentre outras que estão se engajando.

Por Fátima Farias

Assessora de Imprensa da FCJA