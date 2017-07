João Pessoa sedia o maior encontro do setor energético do País

CITENEL+SEENEL 2017 acontece de 2 a 4 de agosto, no Centro de Convenções de João Pessoa.

Durante três dias, João Pessoa será a sede do mais importante encontro de inovação, pesquisa, desenvolvimento e eficiência do setor energético do País. O Citenel+Seenel acontece de 2 a 4 de agosto de 2017, no Centro de Convenções da Capital paraibana. O IX Congresso em Inovação Tecnológica em Energia Elétrica (CITENEL) e o V Seminário Eficiência Energética do Setor Elétrico (SEENEL) são de realização da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), organização da Energisa PB e produção da SETES Produções. O evento acontece a cada biênio e a edição deste ano tem como tema “Inovação e Integração: Respostas Locais para Barreiras Globais”.

São esperados mais de 10 mil visitantes, 1.200 congressistas e a participação de diversos países. Entre os palestrantes, estão Benoit Lebot, diretor Executivo de Parceira Internacional para Cooperação em Eficiência Energética (IPPEC) – a principal agência de coordenação para atividades colaborativas do G20 sobre eficiência energética. Além dele, estarão Susan Mazur-Stommen, pesquisadora de comportamento e consumo de energia; Luis Jésus Sánchez Tembleque, da Associação Iberoamericana de Entidades Reguladores de Energia (ARIAE); Gabrial Anandarajah, PhD em modelagem de sistema de energia, além de outros nomes importantes do setor energético mundial, como Gilberto Peralta, gerente geral da América Latina e do Caribe para a Capital Aviation Services da GE e que fará a palestra magna da edição.

Além de palestras e seminários, será realizada pela primeira vez uma exposição de inovação do setor elétrico brasileiro com exibição de produtos gerados por projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Eficiência Energética (EE) regulados pela Aneel. Uma imersão tecnológica com mais de 170 inovações e 55 estandes com as principais empresas do setor.

Segundo a organização, o evento tem como objetivo, por meio de convergência de iniciativas sinérgicas, traduzir esse principal encontro do setor de energia elétrica do país. “Este será não somente em um espaço para intercâmbio de conhecimentos e networking, mas em estratégias e ações que suceda em resultados de impacto e legados. Uma oportunidade única e disruptiva no impulsionamento de soluções para o desenvolvimento e progresso do Brasil e mundo” – imprime a visão do CITENEL+SEENEL 2017.

Artigos – Visando entregar conteúdo de alta qualidade para os congressistas participantes, foram escolhidos 100 artigos de P&D e 20 informes técnicos de EE para serem apresentados nas Sessões Técnicas do CITENEL-SEENEL 2017. A relação dos trabalhos de P&D e EE aceitos para apresentação está disponível no link Visando entregar conteúdo de alta qualidade para os congressistas participantes, foram escolhidos 100 artigos de P&D e 20 informes técnicos de EE para serem apresentados nas Sessões Técnicas do CITENEL-SEENEL 2017. A relação dos trabalhos de P&D e EE aceitos para apresentação está disponível no link aneel.gov.br/citenel-seenel . Esses trabalhos foram os mais bem avaliados pelo Comitê Técnico do evento, dentro das suas áreas temáticas. Serão divulgados artigos, informes e resultados relacionados aos projetos de P&D e EE, regulados pela ANEEL.

Serviço:

Citenel+Seenel 2017

Data: 2 a 4 de agosto 2017

Local: Centro de Convenções de João Pessoa

A exposição e a mostra de inovações têm entrada gratuita.