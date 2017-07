Policial do 4º BPM promove sessões de cinema no condomínio Cidade Madura em Guarabira

O Sgt Luiz, da GMR (Guarda Militar da Reserva) do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), que trabalha no condomínio Cidade Madura, em Guarabira, está promovendo sessões de cinema para os idosos que residem no local. Dois filmes já foram exibidos no salão de festas do condomínio: no mês de junho, “De pai para filho”, sobre a vida de Luiz Gonzaga, e neste mês, “O Auto da Compadecida”, história escrita por Ariano Suassuna. De acordo com o policial, por causa do interesse dos idosos, as sessões de cinema passarão a ser quinzenais.

A ideia surgiu, conforme explica o Sgt Luiz, por ele ser uma pessoa que gosta muito de filmes e como possui os equipamentos, decidiu levar a proposta de sessões de cinema no condomínio, que foi imediatamente aceita pelo síndico. O policial disse que, além de diversão, a atividade também tem o objetivo de socializar os moradores do “Cidade Madura”, principalmente aqueles que não recebem visitas ou não costumam sair das casas. Além disso, “cinema é cultura”, acrescentou.

Segundo o militar, a iniciativa tem sido bem aceita pelos moradores do condomínio e tão logo eles tomam conhecimento da data da próxima sessão, se reúnem para preparar lanche e a tradicional pipoca para ser consumida durante a exibição dos filmes. Alguns familiares que visitam os idosos também participaram das sessões de cinema.

O “Cidade Madura” de Guarabira possui 40 residências e foi criado pelo Governo do Estado, através da Cehap, para promover acesso à moradia digna e adequada às necessidades das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.⁠⁠⁠⁠

Assessoria