Prefeitura anuncia, para o mês de setembro, o Festival ‘Primavera do Teatro’

Grupos teatrais vencedores do festival serão contemplados com o troféu Pavão Misterioso – sendo outra novidade do projeto.

A Prefeitura Municipal de Guarabira anunciou nesta quarta-feira (19/7), por intermédio da sua Secretaria de Cultura e Turismo, a realização de um grande festival de teatro, já agendado para o próximo mês de setembro, que deverá movimentar a cidade com participantes de vários estados do Nordeste.

Trata-se da primeira realização da “Primavera do Teatro”, um evento artístico que envolverá diversas atrações, durante oito dias, com espetáculos cênicos para crianças, adultos e teatro de rua, vindos de vários estados da região nordestina. Além dos espetáculos, estão previstas outras ações como oficinas e apresentações musicais, bem como exposições dos estados participantes.

Na tarde dessa terça-feira (18), aconteceu a primeira reunião da equipe que deverá compor os trabalhos de coordenação. O encontro aconteceu com a presença do secretário de cultura de Guarabira, Percinaldo Toscano, que apresentou o projeto para os servidores municipais que deverão estar envolvidos no projeto.

A “Primavera do Teatro” será uma nova versão do Festival Nordestino de Teatro em Guarabira (FENETEG), que aconteceu durante três anos consecutivos durante a gestão da prefeita Léa Toscano, de 2002 a 2004. A novidade agora, segundo informações da Secult, será esse encontro com o período primaveril depois de tantos eventos em outros locais que focam as estações do inverno, do verão e, também, as atividades do Caminhos do Frio em outros municípios do Brejo. Além disso, o evento pretende disseminar a cultura e potencialidades de cada estado nordestino – como a culinária, o artesanato e atividades afins, conforme a disponibilidade de cada grupo participante.

Outra novidade será a entrega do troféu Pavão Misterioso para os espetáculos vencedores da mostra; uma forma de divulgar um grande valor cultural de Guarabira que vem se consolidando, cada vez mais, como a Terra do Cordel. A “Primavera do Teatro”, de acordo com o projeto apresentado pela Prefeitura, surge para marcar a retomada das atividades cênicas na cidade, criando um intercâmbio entre os artistas locais e grupos de outros estados da região.

O edital de participação deverá ser divulgado nos próximos dias, tanto para a sociedade guarabirense e também para os grupos da região Nordeste. A proposta atual é para a retomada dos festivais de artes cênicas com um conceito renovado, o de abrir uma nova temporada a partir do início de uma estação do ano tão agradável na região: a Primavera. Para tanto, sua abertura está prevista para o dia 23 de setembro próximo, com encerramento no dia 30, envolvendo todo o público da cidade e também as escolas da Rede Municipal de Ensino.

Na última quinta-feira (20/7), em seu programa semanal de Rádio, o prefeito Zenóbio Toscano reafirmou, bastante motivado, acerca da realização e da importância do festival de teatro, pretendendo, segundo o mesmo, ver a cidade bastante movimentada, culturalmente falando, nesse período.

Codecom