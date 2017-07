Zenóbio anuncia obras de construção e de recapeamento asfáltico em ruas de Guarabira

O prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano anunciou que será iniciado nos próximos dias, os serviços de construção e de recapeamento asfáltico em ruas do município. O anúncio foi feito pelo chefe do executivo guarabirense nessa quinta-feira (20/7), durante a sua participação no programa semanal de Rádio, Conversa Com o Prefeito, que vai ao ar todas as quintas-feiras através da Rádio Constelação FM de Guarabira.

De acordo com o prefeito a Caixa Econômica Federal lhe deu o ‘sinal verde’, comunicando-lhe, que os recursos estão liberados pelo Ministério das Cidades, para a Prefeitura começar a tocar a obra; dando prioridade, o gestor, a algumas ruas, em especial as vias de maior tráfego, em consonância com o trânsito da cidade, que agora se encontra municipalizado. “Fizemos o projeto anteriormente, a Caixa aprovou, assinamos o contrato junto com a empresa responsável pela obra, e agora recebemos a boa noticia da chegada dos recursos, onde iremos priorizar, inicialmente, a vias de maior tráfego.”, disse.

Na manhã desta sexta-feira, o secretário da Infraestrutura Alcides Camilo usou a imprensa, mais precisamente, o radiofônico Jornal da Manhã, na mesma emissora de Rádio, para divulgar o nome das primeiras ruas que serão asfaltadas e as que passarão por recuperação asfáltica. Priorizando assim, o asfaltamento nas ruas Henrique Pacífico (Primavera), Ariosto Uchôa Trócoli (Avenida do Futuro), Cleodon Coelho, José Epaminondas e João Epifânio; além da conclusão dos trechos das ruas José da Cunha Rego e Augusto de Almeida.

Já os serviços de recuperação asfáltica, segundo Alcides, iniciarão pelas ruas Costa Beiriz, Osório de Aquino, Clemente Pereira, Dr. Sales e Avenida Sabiniano Maia.

Codecom