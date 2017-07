Projeto de Rômulo coloca assassinos de policiais em presídios federais

A Comissão de Segurança Pública da Câmara já aprovou proposta de Rômulo Gouveia (PSD-PB) que autoriza a Justiça a transferir para prisões federais de segurança máxima presos que tenham coordenado crimes cometidos fora da cadeia. Também poderão ser transferidos para esses presídios os presos que cometerem crime hediondo contra profissionais de segurança pública, como policiais (PL 6613/16).

O projeto é de autoria do deputado Rômulo Gouveia e recebeu parecer favorável do relator, deputado Aluísio Mendes (Pode-MA), em uma versão mais ampla do que o projeto original. Mendes elogia a proposta.

“De suma importância, temos um aumento absurdo de profissionais de segurança pública mortos nos últimos anos. Ele aumentou mais de que 100%, são centenas homicídios por ano. Temos que tomar uma providência drástica. Esse criminoso ameaça a sociedade e a única maneira de intimidar é com sanções duras”, disse o autor.

O projeto que autoriza a Justiça a transferir para prisões federais de segurança máxima presos que tenham coordenado crimes cometidos fora da penitenciária ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

