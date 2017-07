Projeto Raízes Culturais – Rota do Brejo tem apoio do Governo do Estado

Secretários do Governo do Estado se reuniram, nesta terça-feira (25), com prefeitos de oito municípios da região do Brejo para discutir o apoio do Governo do Estado ao Projeto Raízes Culturais – Rota do Brejo, a ser realizado pela primeira vez em cidades que não integram o Rota Cultural Caminhos do Frio. Participaram da reunião o secretário da Comunicação Institucional, Luís Tôrres; o secretário da Cultura, Lau Siqueira; a presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino; e a presidente da Fundação Espaço Cultural (Funesc), Nézia Gomes.

O Raízes Culturais – Rota do Brejo ocorrerá de 7 de outubro a 25 de novembro nas cidades de Belém, Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Borborema, Dona Inês e Pilõezinhos. Essas cidades não fazem parte do Projeto Rota Cultural Caminhos do Frio, e a proposta é divulgar ainda mais a identidade cultural do Brejo paraibano.

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, destacou a importância do Raízes Culturais – Rota do Brejo para estimular a economia da região. “Quando termina o Caminhos do Frio, há uma diminuição no fluxo de turistas. Essas cidades vão estimular a ocupação de seus hotéis, inclusive a ocupação de hotéis das cidades que fazem parte do Caminhos do Frio, dinamizando a economia do Brejo paraibano”, explicou.

Para Ruth Avelino, o apoio do Governo do Estado a esse novo projeto da região do Brejo é fundamental. “São cidades com potencial turístico muito grande, como os engenhos, a gastronomia, a cultura. O Governo do Estado dará todo o apoio ao Raízes Culturais, com estrutura, logística e divulgação”, afirmou. “É uma parceria em que todos saem ganhando”, acrescentou.

O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Sérgerson Silvestre, disse que o projeto já vinha sendo pensado há pelo menos dois anos. “O Raízes Culturais – Rota do Brejo vai mostrar toda a identidade cultural da região do Brejo, sendo um cartão de visita às potencialidades turísticas do Brejo”, disse. “O Governo do Estado tem sido um importante parceiro na concretização de projeto, que vai promover ainda mais o desenvolvimento da nossa região”, completou.

Já o prefeito de Alagoinha, Jeová José, afirmou que o Projeto Raízes Culturais – Rota do Brejo irá incrementar ainda mais a economia da cidade. “É uma oportunidade de entrarmos ainda mais no circuito turístico do Estado. Isso vai fortalecer a nossa economia e nos dar a oportunidade de mostrar cada vez mais que a Paraíba é mais que sol e mar”, concluiu.

Programação – O Raízes Culturais – Rota do Brejo será realizado de 7 de outubro a 25 de novembro, nas seguintes cidades:

– Alagoinha, 7 de outubro;

– Duas Estradas, 21 de outubro;

– Lagoa de Dentro, 28 de outubro;

– Serra da Raiz, 4 de novembro;

– Borborema, 11 de novembro;

– Dona Inês, 18 de novembro;

– Pilõezinhos, 25 de novembro.

Secom-PB