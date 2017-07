PSDB Mulher prepara encontro com oito municípios paraibanos

A direção do PSDB Mulher na Paraíba se reuniu nesta terça-feira (25) para discutir os preparativos do terceiro encontro de mulheres que acontecerá em João Pessoa, no dia sete de outubro. Segundo a deputada estadual e primeira vice-presidente do PSDB Mulher no Estado, Camila Toscano, serão realizados seminários voltados a discutir a reforma política e a participação das mulheres nas disputas no Estado.

Os encontros do PSDB Mulher já foram realizados nos municípios de Guarabira e em Patos. Segundo a deputada Camila Toscano, o encontro na Capital irá reunir mulheres de mais sete municípios. “Também estaremos recebendo as filiadas nos municípios de Bayeux, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Pedras de Fogo, Alhandra e Caaporã.

“Estaremos recebendo mulheres como a deputada federal Mariana Carvalho e a primeira secretária do PSDB Mulher Nacional, Eliana Piola. Vamos conversar com as mulheres de João Pessoa sobre a importância de participar da vida política, apresentando a elas as mudanças com a reforma e principalmente, encorajando-as a ingressarem na vida pública com o objetivo de mudarmos o cenário atual, que é de descrédito da classe política”, disse Camila.

De acordo com Camila, também participarão do encontro a presidente estadual do PSDB Mulher, Iraê Lucena; a presidente municipal do PSDB, Lauremília Lucena; a deputada estadual e presidente do PSDB Mulher de João Pessoa, Eliza Virgínia; e a vice-presidente do PSDB Mulher da Capital, Isa Arroxelas.