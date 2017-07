Quadrilha especializada em roubo de celulares é presa em Belém

Uma quadrilha especializada em roubo de aparelhos de telefone celular que atuava em Solânea, Borborema e outras cidades da região foi presa nesta terça-feira (25), em Belém. Além dos quatro acusados presos, os policiais militares apreenderam seis telefones celulares, um simulacro e um veículo utilizado por eles para praticar o roubo.

A investigação teve início com os policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sediada na cidade de Belém, que tomaram conhecimento do roubo de alguns aparelhos de telefone celular na noite de segunda-feira (24), em Borborema.

O veículo utilizado por eles para praticar os crimes, de acordo com as vítimas, foi um Kadet descrito como em mau estado de conservação. O carro foi encontrado em uma oficina na entrada da cidade de Belém e a partir dele, o proprietário foi identificado e localizado.

Inicialmente, o acusado negou a participação no roubo, mas quando os policiais enviaram fotos e dados do veículo para o Destacamento de Borborema e as vítimas fizeram o reconhecimento, ele acabou confessando o crime e apontou os demais envolvidos.

Os quatro homens, que têm entre 21 e 23 anos de idade, todos residentes em Belém, foram transferidos para a 7ª Companhia da Polícia Militar de Solânea e em seguida, conduzidos para a delegacia, onde foram autuados por roubo e formação de quadrilha.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM