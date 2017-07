Em Ritmo de Fuga está em cartaz no CineMaxxi. Confira os filmes de 27/07 à 02/08

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 27/07 à 02/08 de 2017. A novidade desta semana é o filme Em Ritmo de Fuga, os filmes: Transformers – O último cavaleiro, Carros 3, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Meu Malvado Favorito 3 continua em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Em Ritmo de Fuga



Sinopse: O jovem Baby (Ansel Elgort) tem uma mania curiosa: precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba seus ouvidos desde um acidente na infância. Excelente motorista, ele é o piloto de fuga oficial dos assaltos de Doc (Kevin Spacey), mas não vê a hora de deixar o cargo, principalmente depois que se vê apaixonado pela garçonete Debora (Lily James).

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Ação, Policial, Suspense – Duração: 1 horas e 53 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Sala 1

16h50 – 2D Dublado

19h10 – 2D Dublado

21h30 – 2D Dublado

Transformers – O último cavaleiro



Sinopse: Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner), uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê dele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Ficção científica – Duração: 2 horas e 29 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Sala 3 – Maxxi Stadium

15h00 – 3D Dublado

18h00 – 3D Dublado

21h00 – 3D Legendado

Carros 3



Sinopse: Durante mais uma disputa eletrizante nas pistas, o campeão Relâmpago McQueen acelerou demais e acabou perdendo o controle. Agora, após ter capotando várias vezes e quase ter partido dessa para melhor, o vermelinho vai ter sua vida alterada para sempre. O acidente foi tão grave que, com os estragos, McQueen pode ter que se aposentar de vez.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Animação, Aventura, Família – Duração: 1 horas e 49 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Sala 2

14h40 – 3D Dublado

16h40 – 3D Dublado

Homem-Aranha: De Volta ao Lar



Sinopse: Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker (Tom Holland) voltar para casa e para a sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre (Michael Keaton) surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Aventura – Duração: 2 horas e 14 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Sala 2

18h45 – 3D Dublado

21h20 – 3D Dublado

Meu Malvado Favorito 3



Sinopse: Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso através de sua série de TV, onde interpretava um vilão chamado EvilBratt. Entretanto, o tempo passou, ele cresceu, a voz mudou e a fama se foi. Com a série cancelada, Balthazar tornou-se uma pessoa vingativa que, nas décadas seguintes, planejou seu retorno triunfal como vingança. Gru e Lucy são chamados para enfrentá-lo logo em sua reaparição, mas acabam sendo demitidos por não terem conseguido capturá-lo. Gru então descobre que possui um irmão gêmeo, Dru, e parte com a família para encontrá-lo no país em que vive.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação, Aventura, Comédia – Duração: 1 hora e 30 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

Sala 1

14h50 – 3D Dublado

Sessões durante toda a semana:

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 24,00. E R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

Meia entrada para todos de segunda à quinta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quinta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quinta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

Fique sempre informado:

Siga o CineMaxxi Cidade Luz nas redes sociais:

facebook.com/cinemaxxicidadeluz

instagram.com/cinemaxxicidadeluz

Ou ligue para o CineMaxxi: (83) 3271-1324