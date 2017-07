Homem com mandado por violência doméstica e estupro de vulnerável é preso em Guarabira

Um homem com mandado de prisão por violência doméstica e estupro de vulnerável foi preso por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desta quarta-feira (26), no bairro Santa Terezinha, em Guarabira. A guarnição comandada pelo Cb Joabes foi informada de que um homem estaria agredindo fisicamente os familiares no interior da sua residência e, ao chegar ao local e fazer uma consulta no nome dele, através do Copom, foi verificado que ele tinha o mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Guarabira.

No momento em que os policiais chegavam na residência, o acusado tentou fugir, mas foi impedido pelo padrasto e pelo irmão, que ainda foi ameaçado de morte por ele, que estava bastante agressivo e com sinais visíveis de embriaguez. O acusado foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde, além do cumprimento do mandado, também foi autuado por embriaguez e desordem.

EM CAIÇARA – Outro mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM na cidade de Caiçara. Um homem de 29 anos, residente em Nova Cruz-RN, acusado de homicídio qualificado, foi preso pela guarnição formada pelo Sgt J. Silva, Cb Tiago e Sd Washington. O acusado foi levado para a cadeia de Caiçara.⁠⁠⁠⁠

Assessoria/4º BPM