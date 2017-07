Requerimento de Leonardo Macena garante reforma de escola no Alto da Boa Vista

A Escola Municipal Antonio Galdino Guedes, situada no Bairro do Alto da Boa Vista, foi totalmente reformada pela Prefeitura de Guarabira. O requerimento, solicitando o benefício para a unidade escolar, é de autoria do vereador Leonardo Macena (PPS).

A reforma do “Antonio Galdino” é mais uma solicitação de Macena atendida pelo prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano (PSDB). Desde que assumiu a titularidade do mandato, em substituição ao professor Raimundo Macedo, Leonardo teve vários pleitos homologados pelo gestor guarabirense.

Ao fazer as visitas costumeiras aos bairros de Guarabira e, estando no Alto da Boa Vista, Leonardo observou a necessidade da execução de obras de reforma no “Antonio Galdino”. De pronto apresentou requerimento na Câmara Municipal que, depois de aprovado, foi atendido pelo chefe do Executivo.

Em contato com a editoria de Fato@Fato, Macena disse que vai continuar assim, fazendo de seu mandato um instrumento de requerimentos e pleitos em favor povo guarabirense. “A Educação também é prioridade da nossa atuação parlamentar, por isso pedimos pela Escola Antonio Galdino”, afirmou.

Fato@fato