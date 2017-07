Veículo roubado é encontrado abandonado na zona rural de Alagoa Grande

Policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam a informação, nesta quarta-feira (26), de que havia um veículo abandonado no Sítio Caiana dos Crioulos, zona rural do município de Alagoa Grande. Ao chegarem até o local informado, os militares encontraram o Eco Sport de cor prata e placa NPR 4798, de Campina Grande-PB.

A guarnição comandada pelo Cb Adeângelo fez a consulta da placa do veículo e constatou, através do Sinesp, que ele possuía restrição de roubo ou furto. O veículo foi apreendido e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Assessoria