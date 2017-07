Vereador promove Gabinete Itinerante na Primavera e Bela Vista

Encontro aconteceu na praça central em frente à igreja Jesus Ressuscitado, e teve reivindicações na área de infraestrutura e saúde.

Os bairros da Primavera e Bela Vista, em Guarabira, no Agreste paraibano, receberam nessa terça-feira (25) a quarta edição do Projeto Gabinete Itinerante, realizado pelo vereador Renato Meireles (PSB). O objetivo é estar mais próximo das comunidades e ver de perto as suas necessidades.

“Essa é uma forma da gente se aproximar mais da sociedade e a sociedade do nosso mandato. Na campanha a gente vai para a rua e conversa com o eleitor. Após a campanha a sociedade sente o distanciamento entre o político. Acaba que a população não vai lá no anexo nem na Câmara e essa é uma forma da gente se aproximar mais no dia a dia”, disse o vereador.

O encontro que aconteceu na praça central em frente à igreja Jesus Ressuscitado, teve diversas reivindicações, principalmente na área de infraestrutura e saúde.

“Falta limpeza urbana, a iluminação está precária e o calçamento da principal rua está deteriorado”, disse Beto, seguido pelo morador Anderson que destacou a falta de remédios no posto de saúde.

Uma das reivindicações mais feitas foi a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). “Nossa comunidade necessita de um novo posto de saúde, o da Primavera está superlotado pois atende os moradores do Cordeiro, São Manoel, Bela Vista e Alto da Boa Vista, devido ter um atendimento mais completo”, disse Eduardo.

Já a moradora Eliane, parabenizou a atitude do vereador. “Nós sabemos muito bem a situação que o país se encontra hoje, então partilhar de um momento de democracia como esse, demonstra que você Renato quer um governo amplo para todos. Fico feliz em ver um vereador trabalhando pela população e escutando a gente”.

Baseado no que ouviu dos moradores, Renato vai colher as demandas e posteriormente dar os encaminhamentos na Câmara Municipal.

O próximo Gabinete Itinerante acontece no dia 26 de agosto, no Conjunto Nossa Senhora Aparecida.

Assessoria