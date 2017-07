4º BPM abre inscrições para escolinha de futebol “Bola Solidária”

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) inicia na próxima segunda-feira (31), as inscrições para a escolinha de futebol Bola Solidária, que é um dos projetos sociais desenvolvidos pela Polícia Militar em alguns batalhões do Estado. As inscrições serão realizadas até a sexta-feira (4), das 8h às 12h30, na sala da coordenação do Bola Solidária, que fica na sede do 4º BPM.

Estão sendo oferecidas 40 vagas para crianças e adolescentes que tenham entre 11 e 15 anos de idade. As aulas da escolinha de futebol começam no dia 8 de agosto e serão realizadas duas vezes por semana, no turno da tarde, nas terças e quintas-feiras, no Centro Desportivo 2º Sgt R/R Geraldo Cirino Oliveira, localizado no 4º BPM.

Os pais ou responsáveis deverão apresentar, no momento da matrícula, cópia da certidão de nascimento e uma foto 3×4. O Bola Solidária, que tem como instrutores do 4º BPM o Sd F. Fomes e o Sd Borges, visa contribuir, através do esporte, com a inserção social e cidadania das crianças e adolescentes, além de estreitar os laços entre a Polícia Militar e a comunidade.

Assessoria/4º BPM