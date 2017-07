Operação Impacto realiza mais prisões e apreende três armas em Cuitegi e Araçagi

A Operação Impacto, que está sendo realizada por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e da 8ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, teve continuidade na tarde desta quinta-feira (27), quando foram realizadas quatro prisões e apreensões de três armas de fogo e de um adolescente nas cidades de Araçagi e Cuitegi. Em Araçagi, dois homens foram presos e um adolescente em conflito com a lei foi apreendido, acusados de furto e receptação de dois aparelhos de telefone celular, depois que a vítima informou aos policiais que um homem tinha entrado em sua residência e subtraído os dois telefones e uma quantia em dinheiro.

A guarnição, sob o comando do Sgt Valdeci, localizou o acusado com um dos aparelhos de telefone celular furtados da vítima e ele informou que tinha vendido o outro aparelho a uma pessoa, que foi identificada e localizada. O dinheiro, segundo ele, teria sido repassado a um adolescente, que também foi localizado e apreendido. Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

No Sítio Pitombas, zona rural de Araçagi, uma espingarda foi apreendida depois de denúncias de que um homem estaria exibindo a arma nas proximidades da sua residência. O acusado, de 25 anos de idade, ao ser abordado pelos policiais, informou que a arma estava na casa da sua avó. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Na cidade de Cuitegi, dois revólveres, um calibre 32 e outro calibre 38, foram apreendidos em cima de um guarda-roupa, na residência do acusado, que também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. As apreensões foram feitas pelas guarnições do CPU (Comandante de Policiamento da Unidade), Asp Diniz, e da Rádio Patrulha.

Durante a tarde, do 4º BPM, participaram da Operação Impacto policiais do Comando, Núcleo de Inteligência, Choque, Rádio Patrulha, Choque, CPU e Força Tática. O foco da operação foi a cidade de Alagoinha, mas ações foram realizadas também em Caiçara, Araçagi e Cuitegi.

Assessoria/4º BPM