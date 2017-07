Policiais do 4º BPM realizam Operação Cidade Segura em Alagoinha e Mulungu

Policiais da Rotam e Força Tática do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do major Silva Ferreira, realizaram nesta quarta (26) e quinta-feira (27), a Operação Cidade Segura na área da 2ª Companhia, que tem sede em Alagoa Grande e inclui ainda as cidades de Alagoinha, Juarez Távora e Mulungu.

Durante a operação foram realizadas, entre Alagoinha e Mulungu, diversas abordagens, incluindo condutores de motos, carros e passageiros de ônibus que circularam pelas rodovias estaduais que cortam as duas cidades.

O trabalho dos policiais, que visa à manutenção da ordem pública, foi bastante elogiado pelas pessoas.

Assessoria