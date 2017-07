Prefeitura de Alagoinha faz parceria com Guaraves para geração de emprego e renda

A Prefeitura de Alagoinha firmou parceria com a Guaraves Alimentos para a geração de 50 novos empregos na cidade. Sessão na Câmara Municipal, realizada na terça-feira (25), celebrou o convênio, inclusive com as presenças do prefeito Jeová José e o empresário Veronildo Coutinho, do Grupo Guaraves.

Os pleitos, pedindo a geração de emprego e rende para Alagoinha, foram dos vereadores Jerfferson Daniel e Marcondes Rodrigues (Marcondes de Durval), esse último presidiu a sessão especial na Câmara Municipal.

O vereador Marcondes de Durval foi quem, especificamente, pediu a parceria entre a Prefeitura de Alagoinha e a Guaraves. O requerimento de Jerfferson Daniel solicitou convênios do município com empresas privadas para a geração de emprego e renda.

Ao participar da sessão na Câmara Municipal, o prefeito Jeová José prometeu, quando firmada oficialmente a parceria, transporte doado pela Prefeitura de Alagoinha, visando o translado dos futuros funcionários da Guaraves.

O diretor executivo da empresa, Veronildo Coutinho, garantiu ao prefeito e a todos os presentes, que a Guaraves está disposta a colocar em prática a parceria e criar oportunidades de empregos para a população de Alagoinha.

UNIMED – A Prefeitura de Alagoinha também vai firmar um convênio com a Unimed, onde os servidores municipais terão facilidades na aquisição dos planos de saúde. A iniciativa é válida para os efetivos (ativos e inativos) e comissionados. Os valores dos planos variam de acordo com a faixa etária e a modalidade escolhida por cada servidor.

Blog do Cristiano Alves