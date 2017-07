Subseção da OAB Guarabira inaugura ‘Sala do Advogado’ em Pirpirituba

Mais uma ‘Sala do Advogado’ foi inaugurada pela Subseção de Guarabira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Guarabira) nesta quinta-feira (27) no Fórum da cidade de Pirpirituba, no Agreste paraibano. Ao todo nove salas já funcionam em toda a área de abrangência da subseção.

Criada com o nome do advogado Manoel Gomes Monteiro, a nova sala tem como objetivo de facilitar o trabalho dos advogados que atuam no Fórum Juiz Gilson Guedes C. Albuquerque. Segundo o presidente da subseção de Guarabira, Antônio Teotônio, a ideia de homenagear Manoel Monteiro foi sua.

“Um dia ao chegar ao fórum o advogado estava saindo de sua oitava audiência e disse que não estava recebendo um centavo de nenhum dos seus clientes, mas mesmo assim estava feliz, pois estava ajudando pessoas que não conheciam seus direitos e fazendo justiça.

Por seu exemplo de ser humano, como cidadão e como advogado, sentei com a diretoria da OAB-Guarabira, propus minha ideia e todos concordaram”, relatou Teotônio.

Também participaram da cerimônia, o presidente da OAB-Paraíba, Paulo Maia, além da juíza Flávia Fernandes, da Comarca de Pirpirituba, o vice-prefeito da cidade, Ronaldo Abreu, Givanilson ‘Batatinha’ Lira, presidente da Câmara da Pirpirituba e Neide de Teotônio, presidenta da Câmara de Guarabira.

Após a cerimônia, foi inaugurada também no Fórum, uma brinquedoteca, que será utilizada por crianças que eventualmente estiverem no local.

Do CartaPB