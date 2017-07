Arena – jogos e diversão inova com tecnologia em Realidade Virtual

A Arena trouxe para o Shopping Cidade Luz a última tecnologia em termos de diversão, sendo o primeiro centro da Paraíba a dispor de simuladores em realidade virtual.

O simulador de Montanha Russa é um sucesso mundial, a sensação é real e você tem 24 opções de cenários onde variam o tipo de aventura, adrenalina, suspense e também infantil.

Já o Arcade tem interface que permite ao Gamer(jogador) se inserir completamente em um jogo onde você é o personagem principal. São várias opções para você escolher.

Saiba sobre Realidade Virtual

É uma tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema operacional. O objetivo dessa tecnologia é recriar ao máximo a sensação de realidade para um indivíduo, levando-o a adotar essa interação como uma de suas realidades temporais. Para isso, essa interação é realizada em tempo real, com o uso de técnicas e de equipamentos computacionais que ajudem na ampliação do sentimento de presença do usuário.

