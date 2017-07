CIDADE DA LEITURA: Barraca-Biblioteca atinge 2 mil empréstimos na feira livre de Caiçara

Quem for a feira livre realizada aos sábados em Caiçara, município localizado na microrregião de Guarabira, no estado da Paraíba, vai se deparar com uma barraca diferenciada; nela não se vende alimento para o corpo e sim empresta-se “alimento” para a mente, é a “Barraca da Leitura”, um projeto do Grupo Atitude, ONG que há doze anos promove a leitura e a cultura na cidade. A barraca existe desde abril de 2015 e atingiu no último sábado 2 mil empréstimos.

O marco foi alcançado com a visita da turma da Professora Gigliani Lúcia, do 5º ano da escola municipal Maria Eudésia de Carvalho. Os alunos levaram cordéis para um projeto de leitura. Teve também apresentação do cordelista e mágico Bartolomeu Xavier, membro do Grupo Atitude; e até “parabéns” para a barraca e para uma aluna que aniversariava, teve até um “bolinho”.

A barraca se tornou uma atração turística da cidade. Muitos visitantes, principalmente do meio cultural, já vieram a Caiçara para ver de perto esse e outros projetos do Grupo Atitude. Já passaram pela barraca muitos cordelistas, escritores, atores, jornalistas, o secretário de cultura da Paraíba, o presidente da Academia Paraibana de Cinema, violeiros, turma de universidade, professores de outras cidades, etc.

O Grupo Atitude é atualmente formado por cerca de 40 voluntários que mantém em funcionamento três bibliotecas comunitárias (uma delas é uma “lanchoteca”), programa de rádio, Natal Rural e Natal Literário, projeto “Escolas Leitoras” (em parceria com as escolas da cidade), “Leitura em Cadeia” (empréstimos para os presos), pontos de leitura em farmácia, lan-house e padaria, e outros. Pela criatividade e os resultados dos projetos, o Grupo foi campeão brasileiro do Prêmio Vivaleitura 2014 e foi agraciado esse ano pelo Prêmio “Jemina Marques” da Associação Paraibana de Bibliotecários.

Na cidade também existe a “Praça da Leitura”.

Por esses projetos e pelo fato da cidade ter 25 “filhos” escritores, ela tem sido reconhecida popularmente como a “Cidade da Leitura”.

Para colaborar ou trocar experiências com o Grupo Atitude, ligue para (83) 99175-6171.

Veja mais fotos:

Assessoria