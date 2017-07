Em amistoso, Desportiva Guarabira vence Perilima no Sílvio Porto

Jogo foi de preparação das duas equipes para a segunda divisão do Campeonato Paraibano 2017.

O time da Desportiva Guarabira, em jogo disputado neste domingo (30) no Estádio Municipal Silvio Porto, venceu a equipe do Perilima (CG) pelo placar de 4 tentos a dois. A partida amistosa foi de preparação de ambas as agremiações para a segunda divisão do Campeonato Paraibano de Futebol 2017.

Os gols da vitória do Alviazulino Brejeiro foram assinalados por Nelsinho (33’\1º T), Ebinho (44’\1º T) e Ewerton ( 14’ e 35’\2º T). Já o time do Perilima descontou com Arthur (26’\1º T) e Rafael Ibiapino (43’\2º T)

A Desportiva Guarabira jogou e venceu com: Wallace (Sanclay), Daniel (Meia-noite), Bob (Vinicius), Gê, Bruno (Elo), Matheus Guará, Souza (Davilan), Cleitinho, Nelsinho (Ravelly), Fábio (Andrew) e Ebinho (Ewerton). Técnico: Gerson Junior.

O Perilima foi escalado com: Juci (Jackson), Anderson, Alemão, Pedro (Gedson), Lanielson (Matheus- Hércules), Lucas Lacerda, Izaias, Arthur (Igor), Tales (Vinicius), Rafael Ibiapino e Pedro (Fernando Gaúcho- João Victor). Técnico: Aluizio Junior.

O árbitro do jogo foi Arkilson Lima, auxiliados por Adailton Anacleto e Herioberto Henrique. Não houve a divulgação da renda da partida. O Estádio Silvio Porto não recebeu um bom público.

Fato@fato