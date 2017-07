Homens fazem família refém e roubam dólares e euro no Brejo

Uma família passou por momentos de terror na noite desse sábado (29), na cidade de Guarabira, no Brejo paraibano. Seis homens encapuzados e trajando roupas similares as do Exército invadiram uma casa e fizeram uma família inteira refém.

Os suspeitos roubaram R$ 5 mil em espécie, além de dólares e euros, de uma família na Zona Rural. De acordo com informações da polícia, os homens aproveitaram a oportunidade quando a família estava do lado de fora da residência. Os suspeitos chegaram em um carro, renderam todos e os fizeram entrar na casa.

Armados com vários calibres, o grupo fez ameaças e pediu todo o dinheiro que estava na casa e logo em seguida fugiram

A polícia foi acionada, realizou diligências, mas não conseguiu localizar os acusados.

PB Agora