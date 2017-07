Moto roubada é recuperada por policiais do 4º BPM em Guarabira

Uma moto foi recuperada por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) neste sábado (29), logo depois de ser roubada, no Sítio Lagoa de Serra, na cidade de Guarabira. A guarnição comandada pelo Sd Jocenildo se deslocou até a residência da vítima, que relatou que a sua moto havia sido roubada por dois elementos encapuzados e armados com revólveres.

Os policiais deram início às diligências quando foram informados pelo Copom de que havia uma moto, com as mesmas características da que tinha sido roubada, abandonada próximo ao Sítio Lagoa de Serra, nas proximidades de onde a vítima tinha sido abordada.