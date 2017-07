NO SÍLVIO PORTO: Desportiva Guarabira faz amistoso neste domingo (30) contra o Perilima

Após o bom resultado de 1 a 1 fora de casa diante do Sport Campina, em Campina Grande, a Desportiva Guarabira faz o seu segundo amistoso com ‘olho’ na Série B do Campeonato Paraibano 2017. Desta vez é contra o Perilima, em casa, no Estádio Silvio Porto. A partida está marcada para acontecer às 15h, com o ingresso ao preço único de R$ 10.

Como o Sport Campina, o Perilima, que também representa a Rainha da Borborema, está inscrito na segundona e ambos fazem parte do Grupo do Litoral, junto com a Picuiense, da cidade de Picuí. A Desportiva, por sua vez, integra o Grupo do Litoral, ao lado de Miramar, Spartax e Lucena.

Esta é mais uma oportunidade para que os treinadores das duas equipes avaliem a atuação física e tática de seus atletas, e, para o torcedor do Azulão do Brejo, um grande momento de voltar a ver o representante guarabirense jogar no Silvio Porto, após dois anos fora de atividades.

