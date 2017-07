Pilõezinhos está oficialmente inserido no Projeto Raízes Culturais – Rota do Brejo

O Raízes Culturais – Rota do Brejo ocorrerá, no município de Pilõezinhos, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.

O município de Pilõezinhos terá a oportunidade de mostrar a cultura local e valorizar ainda mais seus artistas por meio do Projeto Raízes Culturais – Rota do Brejo. O nosso município está oficialmente inserido nesse projeto que será realizado daqui a 4 (quatro) meses, finalizando, portanto, a Rota que será realizada em mais seis cidades do Brejo paraibano.

O Raízes Culturais – Rota do Brejo ocorrerá, no município de Pilõezinhos, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Pilõezinhos, assim como as respectivas cidades: Belém, Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Serra da Raiz, Borborema e Dona Inês, não fazem parte do Projeto Rota Cultural Caminhos do Frio, e a proposta é divulgar ainda mais a identidade cultural do Brejo paraibano por meio do Raízes Culturais.

A prefeita Mônica Cristina destacou a importância que um projeto como este tem para o nosso município:

“Nossa cidade recebe com muito orgulho um projeto tão grandioso como este, nossa gestão buscou e lutou muito para que o nosso município fosse inserido no Projeto Raízes Culturais. Pois, sabemos o valor cultural que temos e celeiro de talentos que nosso município possui. É uma grande conquista para todos nós poder mostrar tudo isso que temos para outras pessoas que virão de outras localidades para prestigiar o nosso evento. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe por ter lutado até o limite para que um projeto como este viesse para Pilõezinhos” – disse a prefeita.

O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Sérgerson Silvestre, disse que o projeto já vinha sendo pensado há pelo menos dois anos. “O Raízes Culturais – Rota do Brejo vai mostrar toda a identidade cultural da região do Brejo, sendo um cartão de visita às potencialidades turísticas do Brejo”, disse. “O Governo do Estado tem sido um importante parceiro na concretização de projeto, que vai promover ainda mais o desenvolvimento da nossa região”, completou.

Pilõezinhos, juntamente com mais seis cidades do Brejo, fará parte do cronograma do Projeto Raízes Culturais, com passeios turísticos, feira de artesanato, oficina, cavalgada, atrações musicais, etc.

A presidente da PBTur, Ruth Avelino, destacou a importância do Raízes Culturais – Rota do Brejo para estimular a economia da região. “Quando termina o Caminhos do Frio, há uma diminuição no fluxo de turistas. Essas cidades vão estimular a ocupação de seus hotéis, inclusive a ocupação de hotéis das cidades que fazem parte do Caminhos do Frio, dinamizando a economia do Brejo paraibano”, explicou.

