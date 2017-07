Focco-PB e MPT convocam entidades e sociedade para audiência pública em Guarabira, no dia 2 de agosto

O Fórum Paraibano de Combate à Corrupção (Focco-PB) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) convocam entidades públicas e privadas, organizações não-governamentais (ONGs), igrejas e a sociedade civil em geral interessada para a Audiência Pública que acontecerá no município de Guarabira, no próximo dia 2 de agosto (quarta-feira).

A audiência faz parte do Projeto “Focco em Movimento” e será realizada a partir das 19h, na Câmara Municipal de Guarabira, localizada na Rua Solon de Lucena, 45, no Centro da cidade. Durante o evento, haverá discussões com representantes de entidades, associações e órgãos públicos presentes. A ação será coordenada pelo procurador do Trabalho e coordenador estadual do Focco, Cláudio Gadelha.

Com o slogan “Corrupção: Corte este mal pela raiz”, o Focco está visitando municípios convidando a população a fazer parte deste movimento. Integrantes do Focco estão dando orientações a jovens, adultos e idosos de como fiscalizar os gastos públicos e agir em caso de fraudes e irregularidades na administração pública. Durante a passagem do Focco na cidade, também há coleta de denúncias feitas pela população.

Segundo o procurador Cláudio Gadelha, a Audiência Pública tem como objetivo discutir com a população em geral da Região Metropolitana de Guarabira os mais graves problemas relacionados à corrupção, para fins de enfrentamento coletivo dessa prática ilícita, através da participação da sociedade aliada aos órgãos de controle integrantes do Focco.

O coordenador do Focco informou que além de Guarabira, podem participar desse evento moradores dos municípios de Araçagi, Araruna, Bananeiras, Belém, Borborema, Cacimba de Dentro, Caiçara, Cuitegi, Dona Inês, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Logradouro, Mari, Pilõezinhos, Pirpirituba, Riachão, Serra da Raiz, Serraria, Sertãozinho, Solânea e Tacima.

Fonte: Ascom/MPT-PB