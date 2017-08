Camila luta pela aprovação de projetos em defesa da mulher, esporte e controle do recurso público

“As mulheres paraibanas são vitimas de violência todos os dias em nosso Estado. Acompanhamentos pelo noticiário casos de agressão, estupros e assassinatos. Continuaremos denunciando esses casos e lutando por políticas públicas. Deixar mulheres que perderam os filhos ao lado daquelas que estão com seus bebês, também é uma violência e nós vamos priorizar a defesa e aprovação dessa matéria”, comentou.

Entre as matérias apresentadas pela deputada e que devem ir para a votação, destaca-se o PL 1379/2017, que estabelece o abono de falta ao trabalho de pais e responsáveis por alunos, para participação de reuniões oficializadas no calendário escolar. “Também temos uma matéria muito polêmica, que divide opiniões, mas que é um assunto que não podemos jogar para debaixo do tapete. Nós sugerimos, através do projeto 1352/2017, a criação do cadastro estadual de pedófilos, para que a sociedade tenha conhecimento daqueles que praticaram esse crime”, disse.

Outra matéria que merece destaque é o PL 1321/2017 que cria a delegacia eletrônica de proteção animal (Depal). Através do canal, as pessoas encaminharão pedidos de averiguações de ato ou fato envolvendo animais, ocorrido no Estado e tipificado em Lei como infração penal ou administrativa.

Esporte – O esporte é uma das bandeiras de luta da deputada e ela continuará lutando por melhorias para atletas e incentivo da prática de várias modalidades. Nesta área, encontra-se em tramitação o projeto 1241/2017 que isenta os atletas paraibanos que representarem o Estado em competições nacionais e internacionais do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos na Paraíba.

Administração Púbica – Para preservar o dinheiro público e garantir a execução de obras, Camila apresentou o PL 1322/2017 que estabelece a obrigatoriedade da realização de um seguro garantia nas obras, projetos e serviços contratados pelos órgãos da administração direta e indireta. Também é de sua autoria a matéria (PLO 1329/2017) que dispõe sobre a divulgação das receitas de multas de trânsito e sua destinação.