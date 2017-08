Show de Chico César em Bananeiras já movimenta setor de receptivo

O show do cantor paraibano Chico Cesar em Bananeiras, região do Brejo da Paraíba, só acontece no próximo sábado, dia 12 de agosto, mas empresas de receptivo já estão formando grupos com saídas de João Pessoa e Campina Grande. Os preços variam de R$ 40 a R$ 60, de acordo com os serviços prestados.

Chico Cesar se apresentará no palco principal montado na Praça Castro Pinto, para a passagem da Rota Cultural Caminhos do Frio. O show será de graça e é organizado pela prefeitura da cidade conjuntamente com o Fórum Turístico do Brejo.

Além do show de Chico, a programação cultural do sábado começará às 17h, com a Feira de Artesanato; Feira Gastronômica; Grupo de danças; Bandas locais; Repentistas; Trio pé de serra; Voz e Violão. Tudo vai acontecer na na Praça Castro Pinto. Às 19h, será a vez da Orquestra Sinfônica Infantil da Paraíba se apresentar (após a missa), na Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento. Em seguida, na Praça Castro Pinto, às 21h, se apresenta Tinho e Banda. O show de Chico Cesar está previsto para começar às 23h.

