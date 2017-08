“A Paraíba é o Estado mais caro pra se viver e até pra se morrer” reclama o deputado Raniery sobre aumento de impostos pelos Governos do Estado e Federal

Na manhã dessa terça-feira (01), na volta do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o deputado Raniery Paulino (PMDB) levou à tribuna da Casa, o aumento de impostos, tanto pelo Governo do Estado, quanto pelo Governo Federal.

Raniery tratou do tema lembrando que impostos como pagos nas contas de energia e água, antecipação do IVPA e o ITCD – Importo de Transmissão Causa Mortes e Doações.

Para o deputado, o aumento dos impostos massacra a população e constata que por causa do ITCD a partilha de heranças no Estado fica mais caro. “A Paraíba é o Estado mais caro pra se viver e até pra se morrer”, disparou Raniery.

Na sessão desta quarta-feira (02), entra na ordem do dia propostas de Raniery para realização de sessão especial no mês de agosto com o objetivo de debater a atuação das Defensorias Públicas no Brasil, a convocação do Presidente da PBPREV para que compareça à AL para prestar informações sobre a atual situação do Sistema de Previdência Social e a solicitação ao Ministério Público da Paraíba para verificar a inadequação de funcionamento das escolas em tempo integral na Paraíba.

Assessoria