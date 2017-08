Câmara de Guarabira inicia período ordinário; Prefeito vai a sessão e promete mais trabalho

Sessão de abertura teve a presença do prefeito Zenóbio Toscano e do vice Marcus Diogo.

A Câmara Municipal de Guarabira iniciou, nesta terça-feira (1), as atividades parlamentares do segundo período ordinário. A sessão de abertura, comandada pela presidenta da Casa, vereadora Josineide Nicolau (Neide de Teotônio – PPS), teve a presença do prefeito Zenóbio Toscano e do vice Marcus Diogo, ambos do PSDB.

