Confira as séries, filmes e animações que estreiam na Netflix em agosto

A Netflix divulgou nesta terça-feira (25) uma lista com as estreias de séries, filmes, documentários e animações que serão adicionados em agosto de 2017 no catálogo do serviço de TV por streaming.

Em destaque, a primeira temporada de Os Defensores, série que reúne Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro e Demolidor. Outro destaque é a estreia da adaptação americana de Death Note, mangá e anime de sucesso.

Confira abaixo a lista completa:

Séries

Atypical | 1ª Temporada – 11/08/2017

Os Defensores | 1ª Temporada – 18/08/2017

Disjointed | Parte 1 – 25/08/2017

Wet Hot American Summer: Ten Years Later | 04/08/2017

Surviving Escobar: Alias JJ | 1ª Temporada – 01/08/2017

O Nevoeiro | 1ª Temporada – 25/08/2017

Million Yen Women | 1ª Temporada – 15/08/2017

The Blacklist | 4ª Temporada – 20/08/2017

The Walking Dead | 6ª Temporada – 14/08/2017

Filmes

Nu | 11/08/2017

Death Note | 25/08/2017

Onde Está Segunda | 18/08/2017

Getúlio | 05/08/2017

It Follows | 01/08/2017

Superpai | 25/08/2017

Nunca Diga Seu Nome | 01/08/2017

Argo | 12/08/2017

You’re not You | 01/08/2017

Documentários e Especiais

Especial de Ano Todo com Clarice Falcão | Disponível 04/08/2017

Ícaro | Disponível 04/08/2017

Maz Jobrani: Immigrant | Disponível 01/08/2017

Infantil

Glitter Force Doki Doki | 1ª Temporada – 18/08/2017

Vera e o Reuno do Arco-Íris | 1ª Temporada – 11/08/2017

Dragões: Corrida até o Limite | 5ª Temporada – 25/08/2017

Little Witch Academia | 2ª Temporada – 15/08/2017

Patrulha Canina | 2ª Temporada – 08/08/2017

Minions | 13/08/2017

Nossa Casa: As Aventuras de Tip e Oh | 3ª Temporada – 11/08/2017

Que Monstro te Mordeu? | 1ª Temporada – 01/08/2017

Pokémon O Filme: Hoopa and the Clash of Ages | – 01/08/2017